Пол Уилан призвал к решительным действиям для прекращения «похищения» российскими властями американцев

Американский гражданин Пол Уилан, которого арестовали и осудили в России по обвинению в шпионаже, обратился к президенту США Джо Байдену, призвав к решительным действиям для прекращения «похищения» российскими властями американцев.

Осужденный на 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже, Пол Уилан был арестован в Москве в декабре 2018 года когда приехал на свадьбу к другу.

В аудиоинтервью телеканалу CNN, которое он дал из исправительной колонии в Мордовии, Пол Уилан заявил, что у него хорошее предчувствие в отношении предстоящей двухсторонней встречи Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве, которую он назвал шагом в правильном направлении — Уилан сообщил, что ему известно, что Байден и Госсекретарь США Энтони Блинкен работают над его освобождением и возвращением домой.

«Это не вопрос России против меня; это вопрос России против Соединенных Штатов, и США должны ответить на эту ситуацию с дипломатией взятия заложников и разрешить ее как можно быстрее», — сказал Уилан. Он призвал Байдена немедленно предпринять Решительные действия чтобы остановить «похищение» граждан США. На сегодняшний день Пол Уилан провел в заключении 888 дней — и это вдвое дольше, чем проводили в заключении взятые в заложники американцы в Тегеране.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что намерен надавить на Владимира Путина по вопросам нарушения Кремлем прав человека, не называя, при этом, напряму