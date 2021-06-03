Столичные семьи смогут с сегодняшнего дня оформить пособия на детей, не выходя из дома

Выплаты можно получить, оформив заявку на сайте московских госуслуг. При этом, как отметила вице-мэр Анастасия Ракова, не надо прикреплять к заявлению копии документов: госорганы сами проверят всю необходимую информацию. Исключением могут стать самозанятые, студенты и получатели стипендий не из счета Пенсионного фонда.

Для назначения выплаты пособия необходимо соблюсти ряд условия.

Так, ребенок должен быть рожден после 1 января этого года, родители должны состоять в официальном браке, возраст каждого из них не должен превышать 36 лет. Но при этом хотя бы один супруг должен быть старше 30 лет. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен быть больше одного прожиточного минимума. В Москве он составляет чуть больше 18 тысяч рублей.

Если все требования будут соблюдены, то начисление выплаты будет автоматически производиться на банковский счет заявителя.

Разовое пособие при рождении ребенка составит больше 90 тысяч рублей, второго – около 130, третьего и последующих больше 180 тысяч рублей.