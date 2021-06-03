Федеральная антимонопольная служба намерена подписать меморандум с операторами связи по противодействию спам-звонкам

Как ожидается, документ вместе с ФАС подпишут крупнейшие российские операторы связи. Это МТС, «Tele2», «Мегафон» и «Вымпелком». В меморандуме будет прописана задача защитить клиентов от нежелательных звонков, в том числе рекламных – ранее в антимонопольном ведомстве отмечали, что их число в прошлом году заметно выросло. Как правило, речь идет о рекламе, на которую абоненты не дают своего согласия. По данным ФАС, за прошлый год было рассмотрено около 16 тысяч жалоб на спам-звонки и сообщения на мобильные телефоны.

Сами операторы мобильной связи, как уверяют в ведомстве, уже готовят свои технические решения и алгоритмы, которые позволят блокировать поступление спам-звонков. Для этого, как отмечается, необходимо будет согласие абонентов. Проблема, между тем, обсуждалась еще в сентябре прошлого года – тогда Министерство цифрового развития сообщало о подготовке законопроектов, которые, по задумке, должны помочь бороться с нежелательными рекламными звонками и телефонным мошенничеством.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в мае, почти треть россиян пожаловалась на ежедневные спам-звонки и сообщения. Чаще всего они связаны с навязчивой рекламой банковских и медицинских услуг, а также услуг связи.