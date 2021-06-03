Зюзинский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении рэпера Моргенштерна

Зюзинский суд Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении рэпера Моргенштерна – в его песнях усмотрели пропаганду наркотиков.

Протокол по статье о пропаганде наркотических средств с использованием интернета на Моргенштерна составили из-за текстов песен «Розовое вино 2» и «Family». Проверить их просили экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов, а также Лига безопасного интернета.

Ее директор Екатерина Мизулина говорила, что психолого-лингвистическая экспертиза выявила в клипах артиста демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики» и «богатство», в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению.

Адвокат Моргенштерна отмечал, что всего было проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат. По словам защитника, рэпер собирается лично участвовать в заседании.

Прокуратура также проверяет видеоклип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» — в нем усмотрели оскорбления чувств верующих.