Мещанский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста блогеру Андрею Пыжу

Его обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне.

Основная фабула уголовного дела против Пыжа засекречена. Известно лишь, что, по версии следствия, блогер, имеющий как российское, так и украинское гражданство, встретился с неизвестными, которые передали ему секретные данные, а затем вывез их за пределы России. Полученные материалы, как утверждается, Пыж хотел использовать в рамках своего блога.

Источник агентства ТАСС отдельно отмечал, что документы касаются российского транспорта и не связаны с оборонной или энергетической промышленностью. Другой собеседник утверждал, что речь может идти о данных, связанных с засекреченными станциями московского метро.

Сам Пыж сначала признавал свою вину, однако затем говорил, что сделал это, будучи обманутым прежним адвокатом: блогер утверждал, что его защитник пообещал освобождение домой. После этого, по словам Пыжа, он отказался от услуг юриста, теперь его защиту осуществляет адвокат правозащитной группы «Агора» Светлана Байтурина.

Пыж известен своим YouTube-каналом, где он записывал видеоролики о своем проникновении на различные закрытые и охраняемые объекты.