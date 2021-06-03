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Эксклюзив Эха 05:56, 03 июня 2021

Губернатор Новгородской области заявил, что полиция действовала в рамках правового поля при разгоне «Земского съезда»

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что полиция действовала в рамках правового поля, прервав работу Всероссийского съезда муниципальных депутатов («Земского съезда») 22 мая. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«В помещении, насколько я понимаю, они проводили в том, в каком и хотели проводить. Их никто ни в чем не ограничивал. А дальше у меня полиция проводит рейды по торговым центрам, если там люди ходят без масок, по каким-то другим точкам. По автобусам, кстати — мы там достаточно жестко смотрим, чтобы и кондуктора, и люди были в масках. И насколько я знаю, полиция, как она работает со всеми остальными, так же сработала и в рамках этого мероприятия. Никаких специальных требований и условий к ним не было применено совершенно точно», — подчеркнул А.Никитин.

При этом он отметил, что участники съезда не пытались связаться с властями города до проведения мероприятия. «Коллеги ничего с нами не согласовывали, никак не пытались нас спросить или как-то с нами повзаимодействовать. Поэтому дальше, собственно, исключительно в рамках правового поля с ними работу строил. Мне кажется, как-то отчитаться они хотели. Если бы был интерес к дискуссии, то это надо было бы просто по-другому делать. А если интереса не было — у нас в день проходит куча разных мероприятий, и все они должны в одинаковом формате соблюдать санитарные требования. Поэтому я, честно говоря, не интересовался этим всем», — заключил губернатор.

Как сообщалось, 22 мая полиция сорвала съезд муниципальных депутатов в Великом Новгороде. Силовики, явившиеся на «Земский съезд», назвали его незаконным из-за постановления губернатора, согласно которому в одном помещении для проведения мероприятия не могут собираться более 30 человек.

Один из организаторов, политик Юлия Галямина, пересчитала всех присутствующих. Их даже с учетом пришедших полицейских было 27. Самих же участников было 25 человек. Позже ее задержали и приговорили к 7 суткам ареста.


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