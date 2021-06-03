Очередной грузовик Cargo Dragon сегодня отправится к МКС.

Как сообщает компания-разработчик SpaceX, запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 в 20:29 мск с космодрома на мысе Канаверал. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня. Первая

многоразовая ступень носителя после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу в Атлантике.