В Израиле оппозиционные партии близки к формированию нового коалиционного правительства без Нетаньяху.

Как передает РБК, о формировании «правительства перемен» лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид уведомил президента Израиля. Если этот состав правительства будет утвержден, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинет пост, который он занимал десять дет. Согласно договоренности между оппозиционными партиями, до сентября 2023 года новое правительство будет возглавлять лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, затем его сменит Лапид, который займет пост премьера до ноября 2025 года