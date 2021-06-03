Россияне готовы оплачивать более высокими налогами поддержку бедных.

Из опроса ВЦИОМ следует, что более половины опрошенных согласились с тем, что налоги могут быть и высокими, если бедные люди за счет этого будут иметь более широкий доступ к бесплатным госуслугам. При этом подавляющее большинство россиян (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить.
2021-06-03T05:10:20+03:00
2021-06-03T05:10:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 03 июня 2021
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