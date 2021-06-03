Руководство издания VTimes, по сведениям РБК, рассматривает вариант своего закрытия.

Официальный представитель проекта и один из его основателей Александр Губский ситуацию пока не комментировал. По данным источников издания TJ, редакция VTimes сегодня может выступить с соответствующим заявлением. 14 мая VTimes включили в список СМИ — «иноагентов». VTimes в июле прошлого года основали бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после ее продажи Ивану Еремину, владельцу холдинга «Федерал Пресс». Свое решение они тогда объясняли тем, что новое руководство «Ведомостей» отказалось от принципов качественной журналистики. VTimes называло основным источником своего финансирования пожертвования от читателей.