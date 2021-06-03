СПЧ подготовил свою «позицию» по уголовному преследованию Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова.

Как сказал интернет изданию «Открытые медиа» глава Совета Валерий Фадеев, соответствующее заявление будет сделано сегодня. Между тем, как отмечает признанное СМИ-иноагентом «Радио «Свобода» далеко не все члены СПЧ в курсе готовящегося заявления, так как никакого заседания по данному вопросу не было.
2021-06-03T05:07:25+03:00
2021-06-03T05:07:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 03 июня 2021
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