СПЧ подготовил свою «позицию» по уголовному преследованию Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова.

Как сказал интернет изданию «Открытые медиа» глава Совета Валерий Фадеев, соответствующее заявление будет сделано сегодня. Между тем, как отмечает признанное СМИ-иноагентом «Радио «Свобода» далеко не все члены СПЧ в курсе готовящегося заявления, так как никакого заседания по данному вопросу не было.