Дмитрий Гудков и Андрей Пивоваров остаются в числе претендентов на выдвижение в ГД от «Яблока».

Об этом интернет-изданию «Открытые медиа» заявил председатель пеартии Николай Рыбаков. При этом, по его словам, в партии ведут переговоры и с другими кандидатами — «дублёрами» в тех же округах. Он подчеркнул, что на кандидатов «Яблоко» и в прежние годы оказывалось давление.