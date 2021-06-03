Дмитрий Гудков и Андрей Пивоваров остаются в числе претендентов на выдвижение в ГД от «Яблока».

Об этом интернет-изданию «Открытые медиа» заявил председатель пеартии Николай Рыбаков. При этом, по его словам, в партии ведут переговоры и с другими кандидатами — «дублёрами» в тех же округах. Он подчеркнул, что на кандидатов «Яблоко» и в прежние годы оказывалось давление.
2021-06-03T05:06:08+03:00
2021-06-03T05:06:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 03 июня 2021
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