Суд в Москве сегодня изберет меру пресечения Дмитрию Гудкову.

Оппозиционный политик проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идёт о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения. Потерпевшим выступает Департамент городского имущества. Накануне в Краснодаре на два месяца по делу о нежелательной организации был арестован бывший директор ликвидированной «Открытой России» Андрей Пивоваров.
2021-06-03T05:05:03+03:00
2021-06-03T05:05:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 03 июня 2021
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