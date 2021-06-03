Минкульт выдал прокатное удостоверение боевику «Турист» о российских военных инструкторах в ЦАР.

Информация об этом появилась в реестре прокатных удостоверений фильмов на сайте ведомства. При этом в удостоверении говорится, что продолжительность фильма составляет 39 минут, а не 95, как об этом сказано в описании на «Кинопоиске». По сведениям интернет издания «Открытые медиа», в прокатном удостоверении фильма сказано, что права на использование киноленты получило ООО «Аурум», на 100% принадлежащее петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, которого связывают с ЧВК «Вагнер».
2021-06-03T04:11:39+03:00
2021-06-03T04:11:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 03 июня 2021
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