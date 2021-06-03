Минкульт выдал прокатное удостоверение боевику «Турист» о российских военных инструкторах в ЦАР.

Информация об этом появилась в реестре прокатных удостоверений фильмов на сайте ведомства. При этом в удостоверении говорится, что продолжительность фильма составляет 39 минут, а не 95, как об этом сказано в описании на «Кинопоиске». По сведениям интернет издания «Открытые медиа», в прокатном удостоверении фильма сказано, что права на использование киноленты получило ООО «Аурум», на 100% принадлежащее петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, которого связывают с ЧВК «Вагнер».