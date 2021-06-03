Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефтти».

Состав совета утверждён на годовом собрании акционеров. Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017–2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по её приглашению приехал на её свадьбу, где танцевал с невестой. Кроме Кнайсль в состав директоров «Роснефти» вошли бывший канцлер Германии Шрёдер, главный исполнительный директор нефтяной компании BP Бернард Луни и ещё 9 человек.
2021-06-03T04:10:26+03:00
2021-06-03T04:10:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 03 июня 2021
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