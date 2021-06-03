Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Об этом агентству РИА «Новости» рассказал брат осужденного в России по обвинению в шпионаже американца, Дэвид Уилан. По его словам, он не ожидает, что президенты России и США на предстоящем саммите будут обсуждать судьбу Пола Уилана. Однако Дэвид выразил надежду, что несправедливое, как он считает, задержание брата будет обсуждаться представителями Госдепартамента США и МИД России на саммите или последующие за ним месяцы. Пол Уилан вину не признал.