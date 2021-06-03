Правительство РФ внесло в ГД законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении любых иностранцев.

Соответствующие поправки предусмотрены в т.н. «закон Димы Яковлева», который сейчас позволяет вводить санкции только в отношении граждан США. Авторы законопроекта отметили, что предложенные изменения не запрещают иностранным гражданам усыновлять российских сирот. Этот запрет «по-прежнему будут распространяться только на граждан США.