Правительство РФ внесло в ГД законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении любых иностранцев.

Соответствующие поправки предусмотрены в т.н. «закон Димы Яковлева», который сейчас позволяет вводить санкции только в отношении граждан США. Авторы законопроекта отметили, что предложенные изменения не запрещают иностранным гражданам усыновлять российских сирот. Этот запрет «по-прежнему будут распространяться только на граждан США.
2021-06-03T04:08:08+03:00
2021-06-03T04:08:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 03 июня 2021
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