Владельцы судна «Амур» не подтверждают его задержание судом в Японии.

Рыболовная шхуна «Амур» 26 мая столкнулась с японским

судном у острова Хоккайдо. Накануне японское агентство Киодо сообщило, что суд в Японии задержал «Амур» как залог выплаты компенсаций за столкновение. Позже российский генконсул в Саппоро Сергей Марин сообщил РИА Новости, что судно «Амур» задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении. Между теми, в компании «Амурское» агентству РИА Новости заявили, что судно «Амур» должно выдвинуться к Сахалину в четверг-пятницу.