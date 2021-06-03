Ужесточение санкций против Белоруссии поставит ее в еще большую зависимость от России.

Как говорится в поступившем в РБК обзоре рейтингового агентства S&P Global, в итоге Минск будет вынужден пойти на политические уступки Москве, от которых он раньше отказывался. По оценке экспертов агентства, в настоящее время несмотря на выделение второго транша в рамках кредита на $1 млрд, российская финансовая поддержка Белоруссии в последнее время снижается. Это связано с возникшими в последнее время противоречиями между двумя странами.