Ужесточение санкций против Белоруссии поставит ее в еще большую зависимость от России.

Как говорится в поступившем в РБК обзоре рейтингового агентства S&P Global, в итоге Минск будет вынужден пойти на политические уступки Москве, от которых он раньше отказывался. По оценке экспертов агентства, в настоящее время несмотря на выделение второго транша в рамках кредита на $1 млрд, российская финансовая поддержка Белоруссии в последнее время снижается. Это связано с возникшими в последнее время противоречиями между двумя странами.
2021-06-03T04:05:31+03:00
2021-06-03T04:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 03 июня 2021
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