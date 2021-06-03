Впервые в истории Букеровской премии ее лауреатом стал французский писатель.

Победителем 2021 года оказался роман «Родственная душа» Давида Диопа, который был написан по-французски, а на английский его перевела Анна Московаки. Букеровская премия присуждается в области литературы на английском языке. Организаторы премии уточнили, что на этот раз денежный эквивалент в размере 50 тыс. фунтов стерлингов будет поделен поровну между автором и переводчиком, что символизирует равное признание обоих в создании произведения. Давид Диоп родился в 1966 году в Париже, однако вырос в Сенегале, бывшей французской колонии. Сейчас живет во Франции и преподает литературу XVIII века в Университете По.