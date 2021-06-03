Министры здравоохранения G7 обсудят пути уменьшения риска новых мировых пандемий.

Как сообщает агентство Пи-эй, такова основная тема, которую главы профильных ведомств «семерки» рассмотрят на начинающейся сегодня в Оксфорде двухдневной встрече. В онлайн-режиме к обсуждению присоединятся их коллеги из Индии, Южной Кореи, Австралии и Южной Африки.
2021-06-03T03:09:27+03:00
2021-06-03T03:09:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 03 июня 2021
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