Министры здравоохранения G7 обсудят пути уменьшения риска новых мировых пандемий.

Как сообщает агентство Пи-эй, такова основная тема, которую главы профильных ведомств «семерки» рассмотрят на начинающейся сегодня в Оксфорде двухдневной встрече. В онлайн-режиме к обсуждению присоединятся их коллеги из Индии, Южной Кореи, Австралии и Южной Африки.