Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, который сутки назад нанес себе травму в зале суда, выписан из больницы.

Как передает госканал СТВ, речи об угрозе жизни оппозиционера нет. Суд над Латыповым может быть возобновлен 10 июня. По данным СК Белоруссии, в августе 2020 года Латыпов возглавил группу людей для участия в протестных акциях и создал в Telegram чат, через который распространял агитационные материалы.