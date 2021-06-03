Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, который сутки назад нанес себе травму в зале суда, выписан из больницы.

Как передает госканал СТВ, речи об угрозе жизни оппозиционера нет. Суд над Латыповым может быть возобновлен 10 июня. По данным СК Белоруссии, в августе 2020 года Латыпов возглавил группу людей для участия в протестных акциях и создал в Telegram чат, через который распространял агитационные материалы.
2021-06-03T03:07:08+03:00
2021-06-03T03:07:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 03 июня 2021
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