Россияне назвали лучшими российскими бизнесменами Сергея Галицкого, Олега Тинькова и Павла Дурова.

Такие данные, как пишет «Форбс», приводятся в совместном исследовании PwC и Фонда «Общественное мнение». Среди других предпринимателей в исследовании упомянуты Алишер Усманов, Роман Абрамович и директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. Галицкий при этом опередил других бизнесменов — его имя назвали 2% опрошенных, имена остальных — по 1%. Большинство респондентов относится к предпринимателям хорошо, но сами открывать свое дело не готовы и ждут, когда бизнесом займутся их дети или внуки.
2021-06-03T03:05:55+03:00
2021-06-03T03:06:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 03 июня 2021
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