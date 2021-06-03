Джо Байден планирует обсудить на встрече в Женеве с Владимиром Путиным тему кибербезопасности.

Как сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поводом стали сообщения о хакерской атаке на мясоперерабатывающую компанию JBS. Между тем, как переждает CNN, сам Байден в ответ на вопрос о возможных ответных мерах сказал, что в администрации «внимательно изучают» этот вопрос, но он не считает хакерскую атаку на крупнейшего мирового производителя мясной продукции «испытанием» от своего российского коллеги в преддверии их саммита в Женеве.
2021-06-03T03:04:31+03:00
2021-06-03T03:04:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 03 июня 2021
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