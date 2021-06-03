В ФИАНе утверждают, что информация о движущемся в сторону облаке солнечной плазмы недостоверна.

Как сообщается на сайте Физического института имени П. Н. Лебедева, важен не только факт выброса, но и его направление, а оно явно минует Землю. Утверждения об уникальности и мощности выброса остаются на совести сайта SpaceWeather и перепечатывавших это сообщение российских СМИ, — говорится на сайте ФИАН.
2021-06-03T02:16:13+03:00
2021-06-03T02:16:17+03:00
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02:16, 03 июня 2021
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