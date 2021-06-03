Компания Microsoft 24 июня представит новую версию Windows.

Как передает Bloomberg, в новое ПО будут включены дополнительные возможности для разработчиков и способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами. Сначала новую версию протестируют т.н. инсайдеры Windows, а затем она станет доступной и широкой публике. Предположительно, это произойдет осенью.