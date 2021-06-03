Компания Microsoft 24 июня представит новую версию Windows.

Как передает Bloomberg, в новое ПО будут включены дополнительные возможности для разработчиков и способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами. Сначала новую версию протестируют т.н. инсайдеры Windows, а затем она станет доступной и широкой публике. Предположительно, это произойдет осенью.
2021-06-03T02:13:33+03:00
2021-06-03T02:13:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2848280-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:13, 03 июня 2021
Загрузка комментариев...