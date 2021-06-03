Израильская оппозиция впервые за 12 лет сформировала правительство без Нетаньяху.

Состав кабмина должны еще утвердить президент и парламент. В этом случае два года премьером будет глава партии «Ямина» Нафтали Беннет, затем — глава партии «Еш Атид» Яир Лапид. 23 марта в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. После этого формированием правительства занялся Нетаньяху. Срок, отведенный ему для этого, истекал 5 мая. Незадолго до этого Нетаньяху сообщил президенту Реувену Ривлину, что не может сформировать правительство. После этого мандат на формирование кабинета перешел к Лапиду.