РКН потребовал от Google разблокировать на YouTube эфир передачи «60 минут» от 31 мая.

Блокировку контента в ведомстве назвали актом цензуры и указали, что администрация видеохостинга нарушила ключевые принципы свободного распространения информации. Как передает «РИА Новости», участники этого эфира обсуждали подготовку к предстоящей встрече президентов России и США, политические акции в Польше, а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске.