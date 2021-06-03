РКН потребовал от Google разблокировать на YouTube эфир передачи «60 минут» от 31 мая.

Блокировку контента в ведомстве назвали актом цензуры и указали, что администрация видеохостинга нарушила ключевые принципы свободного распространения информации. Как передает «РИА Новости», участники этого эфира обсуждали подготовку к предстоящей встрече президентов России и США, политические акции в Польше, а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске.
2021-06-03T02:11:29+03:00
2021-06-03T02:11:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 03 июня 2021
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