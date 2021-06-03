Медиа-проект VTimes может закрыться в ближайшие дни.

По сведениям РБК, этот вопрос уже обсуждался руководством интернет издания, основанного бывшими журналистами «Ведомостей». В мае Минюст признал VTimes СМИ-иноагентом. Официальный представитель проекта и один из его основателей Александр Губский ситуацию не комментировал.
2021-06-03T02:10:24+03:00
2021-06-03T02:10:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 03 июня 2021
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