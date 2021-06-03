Глава Чувашии объяснил протесты в поддержку Навального скукой во время пандемии.

В интервью РБК Олег Николаев пояснил, что долго отсутствовало общение и в изоляции проявлялся разрыв между органами власти и молодежью; из-за этого молодежь, как выразился Николаев, «не то что протестовала, а определенным образом самовыражалась».
2021-06-03T02:06:52+03:00
2021-06-03T02:06:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 03 июня 2021
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