Перед задержанием Дмитрия Гудкова Кремль получил данные о его высоком рейтинге.

Об этом сообщает интернет издание «Проект» со ссылкой на источники в президентской администрации. Как отмечает издание, перед выборами Кремль традиционно просит социологов проверить возможные результаты кандидатов. Опросы показали, что у Гудкова самая высокая узнаваемость в Тушинском округе, от которого он планирует баллотироваться в Госдуму. Готовность проголосовать за него выразили 20-25% избирателей. На задержание Гудкова, по данным «Проекта», повлияло и то, он вел переговоры с партией «Яблоко», от которой кандидатам не требуется собирать подписи для выдвижения на выборы.