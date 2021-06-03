Перед задержанием Дмитрия Гудкова Кремль получил данные о его высоком рейтинге.

Об этом сообщает интернет издание «Проект» со ссылкой на источники в президентской администрации. Как отмечает издание, перед выборами Кремль традиционно просит социологов проверить возможные результаты кандидатов. Опросы показали, что у Гудкова самая высокая узнаваемость в Тушинском округе, от которого он планирует баллотироваться в Госдуму. Готовность проголосовать за него выразили 20-25% избирателей. На задержание Гудкова, по данным «Проекта», повлияло и то, он вел переговоры с партией «Яблоко», от которой кандидатам не требуется собирать подписи для выдвижения на выборы.
2021-06-03T02:04:29+03:00
2021-06-03T02:04:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 03 июня 2021
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