Комитет по безопасности Сената Чехии инициирует процедуру импичмента президента Милоша Земана.

Глава комитета Павел Фишер утверждает, что Земан «не способен выполнять обязанности главы государства». Голосование в Сенате может состояться на будущей неделе. В том, что глава государства в своем обращении к народу в конце апреля заявил о нескольких версиях взрывов во Врбетице, а не только о подозрении в причастности к этому российских спецслужб, члены комитета усмотрели ущерб интересам национальной безопасности Чехии.