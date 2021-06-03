Комитет по безопасности Сената Чехии инициирует процедуру импичмента президента Милоша Земана.

Глава комитета Павел Фишер утверждает, что Земан «не способен выполнять обязанности главы государства». Голосование в Сенате может состояться на будущей неделе. В том, что глава государства в своем обращении к народу в конце апреля заявил о нескольких версиях взрывов во Врбетице, а не только о подозрении в причастности к этому российских спецслужб, члены комитета усмотрели ущерб интересам национальной безопасности Чехии.
2021-06-03T01:13:13+03:00
2021-06-03T01:13:17+03:00
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01:13, 03 июня 2021
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