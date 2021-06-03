Крупнейшей оппозиционной партии Израиля удалось сформировать правительственную коалицию.

Об этом лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина. По словам Лапмда, первым в ротации премьером Израиля станет лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, через 2 года его сменит сам Лапид. Это может положить конец правлению Беньямина Нетаньяху, которое стало в истории Израиля самым длительным. Ряд местных СМИ утверждает, что голосование по утверждению кабмина в Кнессете будет назначено через 12 дней, а по информации государственного радио «Кан», это может произойти уже через неделю, 9 июня. Коалиция, представленная Лапидом, контролирует минимальное большинство в 61 кресло в 120 местном парламенте