Крупнейшей оппозиционной партии Израиля удалось сформировать правительственную коалицию.

Об этом лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина. По словам Лапмда, первым в ротации премьером Израиля станет лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, через 2 года его сменит сам Лапид. Это может положить конец правлению Беньямина Нетаньяху, которое стало в истории Израиля самым длительным. Ряд местных СМИ утверждает, что голосование по утверждению кабмина в Кнессете будет назначено через 12 дней, а по информации государственного радио «Кан», это может произойти уже через неделю, 9 июня. Коалиция, представленная Лапидом, контролирует минимальное большинство в 61 кресло в 120 местном парламенте
2021-06-03T01:12:13+03:00
2021-06-03T01:12:18+03:00
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01:12, 03 июня 2021
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