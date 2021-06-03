ФБР приписывает кибератаку на компанию Джей-би-эс хакерским группировкам REvil и Sodinokibi.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее сама Джей-би-эс объявила, что компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке со стороны преступной организации, которая может находиться в России. Американская администрация утверждает, что контактирует с российскими властями по поводу этого взлома, но не уточняет, передает ли Вашингтон Москве конкретную информацию по данному эпизоду . В Кремле утверждают, что не располагают данными об организаторах кибератак на JBS.