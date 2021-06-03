«Аэрофлот» и S7 получили разрешения на полеты в Германию.

В июне рейсы этих российских перевозчиков отменялись, так как компании не получили разрешения от властей Германии. Как сообщила РБК пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин рассказал агентству, что компания будет выполнять 28 рейсов еженедельно в рамках летнего расписания. Ранее в Lufthansa РБК сообщили, что вечером в среду получили разрешения от Росавиации на полеты в Россию и дальнейших отмен рейсов не планируется.