Глава Минздрава допустил послабление коронавирусных ограничений при 60%-ной вакцинации населения.

В интервью ТАСС Михаил Мурашко пояснил, что если вакцинируются 60% населения, то с учетом переболевших будет создан хороший иммунитет. Ранее вице-премьер Татьяна Голиковаговорила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России — сентябрь 2021 года.
2021-06-03T01:07:16+03:00
2021-06-03T01:07:20+03:00
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01:07, 03 июня 2021
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