Глава Минздрава допустил послабление коронавирусных ограничений при 60%-ной вакцинации населения.

В интервью ТАСС Михаил Мурашко пояснил, что если вакцинируются 60% населения, то с учетом переболевших будет создан хороший иммунитет. Ранее вице-премьер Татьяна Голиковаговорила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России — сентябрь 2021 года.