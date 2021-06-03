Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен эмигрировать.

В интервью порталу Znak.com политик сказал, что лично для себя считает важным оставаться в России, несмотря на существующие риски. По его словам, любой его отъезд будет расценен как бегство, , чего он не может себе этого позволить. Как сказал Ройзман, он готов к возможному аресту, у него даже собран «арестный рюкзак».