Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен эмигрировать.

В интервью порталу Znak.com политик сказал, что лично для себя считает важным оставаться в России, несмотря на существующие риски. По его словам, любой его отъезд будет расценен как бегство, , чего он не может себе этого позволить. Как сказал Ройзман, он готов к возможному аресту, у него даже собран «арестный рюкзак».
2021-06-03T01:06:17+03:00
2021-06-03T01:06:21+03:00
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01:06, 03 июня 2021
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