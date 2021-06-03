Сегодня Тверской суд Москвы изберет меру пресечения Дмитрию Гудкову.

Политик проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идёт о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения. Потерпевшим выступает Департамент городского имущества. Накануне в Краснодаре на два месяца по делу о нежелательной организации был арестован бывший директор ликвидированной «Открытой России» Андрей Пивоваров.