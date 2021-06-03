Лидер израильской оппозиции Яир Лапид подтвердил, что ему удалось создать правительственную коалицию
В Израиле выбрали нового президента. Депутаты парламента поддержали кандидатуру политика, главы Еврейского агентства Ицхака Герцога. Он также является сыном бывшего президента страны, Хаима Герцога, который занимал этот пост в конце 80-х=навале 90-х годов. Новый президент заверил, что будет выполнять все положенные ему обязанности.
Израиль является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер. Реальная власть находится у премьера-министра, а сейчас этот пост занимает Биньямин Нетаньяху.