Лидер израильской оппозиции Яир Лапид подтвердил, что ему удалось создать правительственную коалицию

2021-06-03T00:05:53+03:00 2021-06-03T00:05:53+03:00 https://echo.msk.ru/news/2848252-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин поручил ему формирование нового кабинета. В полночь истекал срок мандата. Формирование правительство потребовалось после очередных досрочных парламентских выборов в стране.



В Израиле выбрали нового президента. Депутаты парламента поддержали кандидатуру политика, главы Еврейского агентства Ицхака Герцога. Он также является сыном бывшего президента страны, Хаима Герцога, который занимал этот пост в конце 80-х=навале 90-х годов. Новый президент заверил, что будет выполнять все положенные ему обязанности.



Израиль является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер. Реальная власть находится у премьера-министра, а сейчас этот пост занимает Биньямин Нетаньяху.