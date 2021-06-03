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00:04, 03 июня 2021

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает охотиться в зеленых зонах вокруг городов

До сих пор это было запрещено. Согласно поправкам, охотиться будет возможно, если это не приведет к вырубке лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры. Ранее законопроект вызвал общественный резонанс. Как писала «Российская газета», он получил множество негативных откликов, например, резко против высказались представители думского комитета по аграрным вопросам и Счетная палата.


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