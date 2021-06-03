Тверской суд Москвы планирует рассмотреть вопрос о мере пресечения политику Дмитрию Гудкову

Его задержали во вторник по делу о неуплате аренды за нежилое помещение фирмой его ближайшей родственницы. Ожидается, что ходатайство следствия поступит в суд к полудню, сказал «Эху Москвы» представитель правозащитной группы «Агора» Вадим Мещеряков.

Вадим Мещеряков подчеркнул, что у защиты до сих пор нет материалов, в которых фигурировала бы фамилия бывшего депутата Госдумы.



Задержание политика Димитрия Гудкова, как утверждает интернет-издание «Проект», могло быть связано с его высокими рейтингами. Незадолго до случившегося администрация президента получила данные социологических опросов, которые показывали, что у оппозиционера высокая узнаваемость в Тушинском округе Москвы, где он планировал выдвигать свою кандидатуру, рассказали «Проекту» источники в Кремле. Однако власти, как утверждают собеседники издания, приняли решение, что никто из представителей несистемной оппозиции не должен оказаться в парламенте. Ситуация вокруг Гудкова усложнялась еще и тем, что он вел переговоры с партией «Яблоко», для выдвижения от которой кандидатам не требуется проходить процедуру сбора подписей.