В США привившиеся от коронавируса могут получить бесплатное пиво

Это коснется только первых двухсот тысяч участников программы, которую запустил производитель марки Budweiser. Купон выдадут только совершеннолетним гражданам. Кроме того, другие компании и американские власти планируют предложить тем, кто сделает прививку, денежную премию, билеты на спортивные мероприятия или отпуск за счет государства. Сейчас в США хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили чуть более 162 миллионов человек. Это почти две трети взрослого населения страны.