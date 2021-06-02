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23:03, 02 июня 2021

В США привившиеся от коронавируса могут получить бесплатное пиво

Это коснется только первых двухсот тысяч участников программы, которую запустил производитель марки Budweiser. Купон выдадут только совершеннолетним гражданам. Кроме того, другие компании и американские власти планируют предложить тем, кто сделает прививку, денежную премию, билеты на спортивные мероприятия или отпуск за счет государства. Сейчас в США хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили чуть более 162 миллионов человек. Это почти две трети взрослого населения страны.


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