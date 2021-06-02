Дональд Трамп навсегда закрыл блог на своем сайте

Как сказали его представители, эта страница просуществовала между месяца и была лишь вспомогательным инструментом тех усилий, которые сейчас предпринимает команда Трампа, — передает телеканал CNBC. В окружении экс-президента не исключили, что в ближайшее время он вновь станет пользователем одной из социальных сетей. В личном блоге Трамп публиковал заявления для сторонников. Ранее ведущие социальные сети заблокировали политика и предпринимателя. Это произошло после того, как сторонники Трампа ненадолго захватили здание американского Конгресса в Вашингтоне.

