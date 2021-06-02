Белоруссия получила полмиллиарда долларов от России

Это часть общего кредита на полтора миллиарда долларов, который Москва предоставила Минску. Поступление средств подтвердили в министерстве финансов Белоруссии. О перечислении второй части кредита было объявлено после встречи президентов двух стран в Сочи несколько дней назад. При этом, как отмечала российская сторона, о предоставлении Минску нового кредита речь не шла.
2021-06-02T23:02:42+03:00
2021-06-02T23:02:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 02 июня 2021
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