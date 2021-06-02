Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в два десятка стран

Из-за ограничений, которые другие государства вводят после инцидента с самолетом компании Ryanair, белорусский перевозчик, по предварительной оценке, потерял две трети направлений. Сейчас самолеты компании по-прежнему летают лишь в девять стран, в том числе Россию, Казахстан, Турцию, Израиль и закавказские республики. В пятницу, как сообщало ранее агентство Reuters, Евросоюз может объявить о новых санкциях в отношении белорусской авиа-отрасли.
2021-06-02T23:01:48+03:00
2021-06-02T23:01:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 02 июня 2021
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