Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 получили разрешение на полеты в Германию

Об этом агентству ТАСС сказали представители перевозчиков. Ранее такое же разрешение, но на полеты в Россию в обход Белоруссии, получила немецкая Lufthansa, — подтвердили в компании. Сегодня Lufthansa была вынуждена отменить два рейса в Россию из-за отсутствия соответствующих разрешений Москвы. В министерстве транспорта ФРГ сказали, что в качестве ответной меры они отказали в выдаче разрешений двум российским авиакомпаниям.
2021-06-02T23:01:11+03:00
2021-06-02T23:01:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 02 июня 2021
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