Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 получили разрешение на полеты в Германию

Об этом агентству ТАСС сказали представители перевозчиков. Ранее такое же разрешение, но на полеты в Россию в обход Белоруссии, получила немецкая Lufthansa, — подтвердили в компании. Сегодня Lufthansa была вынуждена отменить два рейса в Россию из-за отсутствия соответствующих разрешений Москвы. В министерстве транспорта ФРГ сказали, что в качестве ответной меры они отказали в выдаче разрешений двум российским авиакомпаниям.