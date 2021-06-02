Росавиация отказалась выдавать авиакомпаниям допуски к рейсам на курорты Египта

Как следует из документов межведомственной комиссии при Министерстве транспорта, которые оказались в распоряжении агентства «Интерфакс», за разрешением обратились сразу несколько российских и зарубежных перевозчиков.

В том числе S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, AZUR air. Рейсы в курортные города Египта были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета с российскими туристами. Между тем минувшей весной президенты России и Египта договорились о восстановлении полетов. Решение ожидалось еще в мае.