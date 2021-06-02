Реконструкция исторических объектов в Новгороде стала самой масштабной за последние 50 лет – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он рассказал, что в этом году на месте Пятницкого раскопа начал строиться Национальный археологический центр имени академика Янина. «Этому решению 10 лет. С одной стороны, это освободит запасники в Кремле, и в Кремле появится на порядок больше экспозиций. С другой стороны, для археологов, помимо самого хранилища, в этом центре появится возможность для научной работы, для коротких научных выставок, для ведения семинаров форумов и так далее. Это объект, формата которого, наверно, в стране сегодня нет», — отметил А.Никитин.

Также, по словам губернатора, выделены деньги на реконструкцию боевого хода Кремля. «Толком это не делалось со времен Великой Отечественной войны. И из-за того, что тогда просто залили ниши бетоном, появились проблемы с разрушением. Сейчас это капитальная реконструкция стен Кремля», — уточнил он.

Кроме того, А.Никитин отметил, что в настоящее время идет проектирование для реконструкции места Вече – так называемого Ярославова дворища. «Это все наши гражданские и церковные памятники. Выделены очень большие деньги на это. Вообще такого объема планов по восстановлению исторических объектов в Новгороде не было лет 50», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию Новгородского Кремля планируется направить порядка 400 млн рублей федеральных средств в течение 2020-2021 годов.