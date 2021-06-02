«Проект»: Причиной преследования Гудкова может быть его достаточно высокая популярность в одном из округов Москвы

Причиной преследования политика Дмитрия Гудкова, как утверждает интернет-издание «Проект», может быть его достаточно высокая популярность в одном из округов Москвы. По словам источников в Кремле, весной администрация президента получила данные социологических опросов. Из них следовало, что у Гудкова самая высокая узнаваемость в Тушинском округе, где он планировал участвовать на выборах в Госдуму, и она была выше, чем у вероятного претендента от партии «Единая Россия». Кроме того, на задержание Дмитрия Гудкова, по данным проекта, повлияло то, что он вел переговоры с партией «Яблоко», кандидатам которой не требуется собирать подписи для выдвижения на выборы.

Накануне силовики задержали Дмитрия Гудкова и его ближайшую родственницу по делу о неуплате аренды за нежилое помещение в Москве. Как ожидается, суд изберет меру пресечения политику завтра.