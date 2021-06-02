Руководство интернет-издания VTimes, по некоторым данным, собирается объявить о своем закрытии

Официально информацию о планах закрытия пока не подтверждают. Однако источники сетевого издания SOTA Vision и сайта РБК говорят, что такой вариант сейчас обсуждается в VTimes. Причем о закрытии могут объявить в ближайшие дни. Связано это предположительно с недавним решением Минюста России.

В мае 2021 ведомство признало VTimes СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Это обязывает редакцию снабжать особым текстом все свои публикации, вплоть до записей в соцсетях, и отпугивает потенциальных рекламодателей. При этом с самого начала своего существования VTimes, помимо рекламы, активно собирала еще и пожертвования напрямую от своей аудитории.

Это издание основали в июле прошлого года журналисты газеты «Ведомости», после того, как у нее сменился собственник, главный редактор и редакционная политика. VTimes позиционировал себя как качественное деловое и экономическое независимое СМИ.

В апреле тот же статус российские власти присвоили и интернет-изданию «Медуза»*, после чего оно объявило срочный внеплановый сбор пожертвований. Журналисты вскоре признались, что после этого стали гораздо чаще получать угрозы, в том числе физической расправы.

* — российские власти считают иноагентом